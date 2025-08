Milan, Morata-Como ancora stand-by. La situazione

Trattativa Morata-Como bloccata: il Galatasaray pretende 8 milioni di indennizzo, Milan e Como cercano una soluzione.

Resta in stallo l’operazione per portare Álvaro Morata, attaccante di proprietà del Milan ma attualmente in prestito al Galatasaray, al Como. Nonostante il club turco abbia da poco concluso l’acquisto di Osimhen, non intende liberare facilmente lo spagnolo.

Morata è in prestito al Galatasaray fino a dicembre 2025, con un accordo oneroso siglato tra Milan e Gala lo scorso gennaio per 6 milioni di euro. Con il club turco, inoltre, che si fa carico dell’intero stipendio dell’attaccante.

Incrocio a tre: c’è un nodo economico

La trattativa si è arenata perché nessuno ci vuole perdere sul piano economico: il Milan avrebbe già definito la cessione di Morata al Como per circa 10 milioni, ma il Galatasaray pretende un indennizzo da 8 milioni per liberarlo, in modo da non avere un passivo sull’operazione (i 6 pattuiti per il prestito più circa 2 milioni di ingaggio versati finora).

In questo scenario, trovare una soluzione appare complicato se le parti non rivedono le proprie posizioni. Il Como, dal canto suo, potrebbe anche decidere di cambiare obiettivo nel caso in cui non si arrivi ad una svolta in tempi brevi. Il giocatore nel frattempo non si allena col club turco ed è impaziente di vestire la maglia del club lariano.