Milan, Morata non si allena in Turchia e vede solo Como: il punto

Altro capitolo dell'affare a tre fra Como, Milan e Galatasaray. Morata non si allena e dimostra di nuovo la volontà di tornare in Italia

Il Como continua a sognare in grande, e Morata del Milan è il nome che fa sperare i tifosi. Non è più solo una suggestione estiva: l’attaccante spagnolo ha messo il club lariano in cima alla sua lista, trasformando un’idea ambiziosa in una trattativa concreta. Un corteggiamento che dura da settimane, ma ora i nodi potrebbero essere sciolti. Morata ha fatto la sua scelta. Vuole tornare in Serie A e lo vuole fare con la maglia del Como, affascinato dal progetto e dalla presenza in panchina di un allenatore che conosce bene: Cesc Fabregas. Un binomio che potrebbe infiammare il campionato e portare ulteriore entusiasmo sul lago.

Morata spera

Il prestito con il Galatasaray è in scadenza a dicembre, ma l’ex Juventus e Atletico Madrid non intende aspettare. Lo spagnolo è pronto a chiudere in anticipo e ripartire dall’Italia. Ieri non si è allenato, segnale evidente della sua volontà di forzare i tempi e sbloccare l’affare. Il club lombardo ha fatto i compiti, costruito i contatti, e ora aspetta solo il via libera. Tocca al Milan, proprietario del cartellino dell’attaccante classe 1992, e al club turco trovare l’intesa definitiva. Morata è in stand-by, ma guarda solo verso una direzione.