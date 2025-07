Milan, Morata–Como: il Galatasaray s’impunta

Morata al Como si complica: il Galatasaray chiede 5 milioni per interrompere il prestito col Milan. Il ritorno in Serie A è ora in bilico.

Sembrava tutto fatto per il ritorno di Morata in Serie A, in particolare al Como, che ha trovato un accordo con il Milan per l’attaccante spagnolo sulla base di circa 10 milioni di euro. Per mandare in porto la trattativa, però, servirebbe che il Galatasaray interrompesse il prestito siglato con il Milan, valido fino al 31 gennaio 2026.

Il Galatasary chiede un indennizzo per liberare Morata

Il club turco, secondo quanto riportato da Tuttosport, starebbe facendo muro, chiedendo un indennizzo di circa 5 milioni per terminare anticipatamente l’accordo di prestito. Una richiesta che ha di fatto bloccato l’affare, visto che il Como considera eccessivo pagare una cifra simile solo per sbloccare il rientro del giocatore al Milan, a cui andrebbero poi versati altri 10 milioni per il cartellino.

Per il momento non ci sono novità, ma un possibile sviluppo potrebbe arrivare dal mercato del Galatasaray: il club turco ha praticamente chiuso per Osimhen, operazione ormai in attesa solo dell’ufficialità. Un innesto di spessore che potrebbe finalmente convincere i giallorossi a liberare Morata. Situazione ancora in evoluzione, con l’attaccante spagnolo che continua a spingere per tornare in Italia.