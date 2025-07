Milan, sì dell’Australia per il match con il Como a febbraio: il punto

Nelle ultime ore è arrivato il benestare dell'Australia riguardo alla partita Milan-Como che si potrebbe disputare a febbraio a Perth

Un’amichevole oggi, un possibile match ufficiale domani. Il Milan si gode l’abbraccio di Perth in questi giorni di tournée australiana, ma guarda già oltre. Perché giovedì i rossoneri scenderanno in campo contro il Perth Glory per un test di prestigio, ma l’appuntamento potrebbe essere solo il preludio a qualcosa di molto più significativo. L’idea di giocare una gara di Serie A all’Optus Stadium a febbraio, contro il Como, sta prendendo corpo e potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane. San Siro, infatti, sarà indisponibile per via della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, e per questo si cercano soluzioni alternative. Una di queste porta proprio dall’altra parte del mondo.

La volontà dell’Australia

Le autorità dell’Australia Occidentale, rappresentate dalla vice premier Rita Saffioti e dal ministro del turismo Reece Whiby, hanno già dato il loro benestare politico all’operazione, entusiasti dell’impatto che un evento del genere potrebbe avere sul turismo e sull’economia locale. L’iter è stato avviato e le parti in causa sono ottimiste, anche se manca ancora l’approvazione definitiva da parte di UEFA e FIFA. Ma anche il Milan sembra determinato a trasformare l’Australia in una seconda casa. Ciò potrebbe rappresentare un passo strategico per la crescita del brand rossonero nel mondo.