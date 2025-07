Milan, le top news di giornata

Milan a lavoro tra campo e calciomercato: ecco di seguito tutte le ultime novità riguardanti il mondo rossonero

Vai nel canale WhatsApp del Milanista >

Fra allenamento, mercato e amichevoli, il Milan continua la sua tournée estiva tra Asia e Pacifico. Dopo la partita contro il Liverpool, nella giornata di domani i rossoneri affronteranno a Perth il Perth Glory.

Jashari con fermezza

Dopo il rifiuto dell’ultima proposta dei rossoneri (33,5 milioni più bonus), il centrocampista svizzero ha fatto sapere ancora una volta di voler approdare in Serie A. Stando a quanto riportato dal quotidiano belga Nieuwsblad, il giocatore avrebbe comunicato la sua rottura definitiva con il Club Bruges. “Qui non scendo più in campo”, avrebbe detto senza mezzi termini. Un segnale chiaro alla dirigenza: per lui il futuro è solo in Italia. Ora la palla passa al Milan, chiamato di nuovo all’affondo.

Viglia dell’amichevole

Il Milan si prepara a un altro test estivo lontano da casa. Domani i rossoneri scenderanno in campo contro il Perth Glory, in Australia. Sfida in programma a Perth, nel cuore dell’Oceania, utile per rodare ancora gambe e idee. Allegri continua a lavorare su ritmo e intesa, in attesa di altri rinforzi dal mercato. Un’occasione per dare minuti e tracciare i primi equilibri stagionali.

Morata vuole solo il Como

L’attaccante spagnolo ha dimostrato e dichiarato che la sua volontà sia quella di tornare in Italia, più precisamente al Como. Nonostante il suo prestito scada a dicembre prossimo, Morata aspetta solo l’ok finale per sbarcare nella squadra allenata da Cesc Fabregas. Il club lombardo è pronto ad accoglierlo, lui ha già fatto la sua scelta. Ora tocca al Milan e Galatasaray sbloccare definitivamente l’operazione.

Parla Pulisic

Christian Pulisic si racconta in un’intervista esclusiva concessa a La Gazzetta dello Sport. L’americano ha tracciato un bilancio delle prime settimane di preparazione della stagione 2025/2026. Non solo campo però: l’ex Chelsea ha parlato anche del rapporto con l’allenatore e alcuni compagni. Fra ambizioni e speranze, Pulisic si conferma uomo chiave nel presente e nel progetto rossonero.