Milan, 4-3-3 o 3-5-2. Qual è la miglior soluzione con la rosa attuale?

Milan tra 4-3-3 e 3-5-2: Allegri testa nuove soluzioni in tournée. Ecco come cambierebbero le scelte a seconda del modulo con la rosa attuale

Il Milan continua la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A. Attualmente la squadra si trova in tournée in Australia, dove domani disputerà un’amichevole contro il Perth Glory.

Nelle prime due uscite contro Arsenal e Liverpool, Allegri ha sperimentato nuove soluzioni, proponendo un’inedita, ma tutto sommato convincente, difesa a tre. All’inizio del raduno, con la rosa inizialmente pensata per un 4-3-3, sembrava che il modulo designato sarebbe stato quello. Alcuni acquisti sono stati infatti coerenti con questa impostazione tattica.

Due moduli e una rosa in evoluzione

Ora però, con la rosa ancora incompleta e nuovi acquisti attesi, Allegri ha iniziato a testare anche il 3-5-2, dimostrando flessibilità tattica e adattamento alle caratteristiche dei giocatori a disposizione.

Considerando l’organico attuale, compresi i due assenti temporanei (Modric e Giménez, attualmente in vacanza), e senza tener conto dei nuovi innesti che sicuramente arriveranno, le due opzioni principali sarebbero queste:

In caso di 3-5-2:

Portiere: Maignan

Difesa a tre: Tomori, Thiaw, Pavlović

Centrocampo: Esterni a tutta fascia Saelemaekers a destra, Estupiñán a sinistra; Ricci in regia con Modric e Loftus-Cheek ai lati

Attacco: Leão e Pulisic come tandem offensivo

In caso di 4-3-3:

Portiere: Maignan

Difesa a quattro: Jimenez terzino destro, Tomori e Thiaw centrali, Estupiñán a sinistra

Centrocampo: Ricci, Modric, Loftus-Cheek

Attacco: Pulisic e Leão sugli esterni, Giménez centravanti

L’idea è che Allegri possa ricorrere ad entrambi i moduli nel corso della stagione, adattando la formazione in base all’avversario e alla disponibilità degli uomini. La versatilità di molti elementi della rosa, infatti, consente al tecnico di non legarsi a uno schema fisso.