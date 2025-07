Milan, Modric ha scelto il numero di maglia: sarà il nuovo 14 rossonero

Luka Modric arriverà domani a Milano per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan . Il campione croato svolgerà il classico iter di visite mediche e idoneità sportiva, per poi firmare un contratto fino a giugno 2026, con opzione di rinnovo fino al 2027.

Dopo la firma, Modric andrà in vacanza per ricaricarsi dopo una stagione lunga e intensa, culminata anche con il Mondiale per Club disputato con il Real Madrid. Il suo ritorno a Milanello è previsto intorno al 4 agosto, quando si unirà finalmente alla squadra.