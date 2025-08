Milan, oggi si riparte: Modric e Gimenez in gruppo

Il Milan riprende gli allenamenti a Milanello con Modric e Gimenez in gruppo. Nel weekend amichevoli con Leeds e Chelsea.

Dopo qualche giorno di riposo post tournée, il Milan è pronto a riprendere gli allenamenti a Milanello agli ordini di mister Massimiliano Allegri. Da oggi, l’allenatore potrà contare sull’intera rosa attuale a disposizione. Luka Modric e Santiago Gimenez, terminato il periodo di vacanza, si uniranno finalmente ai compagni e sono pronti a iniziare questa nuova stagione.

Due amichevoli nel weekend

Sabato 9 e domenica 10 agosto il Milan sarà impegnato in due amichevoli ravvicinate: la prima a Dublino contro il Leeds, la seconda a Londra contro il Chelsea. Due test importanti nel giro di 48 ore, in cui presumibilmente ci sarà spazio per tutti, compresi Modric e Gimenez, che – pur con pochi allenamenti nelle gambe – dovrebbero comunque giocare almeno una manciata di minuti.

La rosa definitiva per la prossima stagione è quasi ultimata, perché ci sono novità in arrivo anche dal calciomercato: si attendono aggiornamenti positivi su Jashari e Athekame per cui la chiusura è vicina. Dopo di loro, mancherà solo un attaccante e Massimiliano Allegri potrà finalmente contare sulla squadra al completo per affrontare al meglio la nuova stagione.