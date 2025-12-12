Milan, le top news di giornata

Le ultime sul Milan in vista della sfida contro il Sassuolo: aggiornamenti sugli infortunati e probabile formazione.

Mancano due giorni alla difficile sfida contro il Sassuolo e il Milan, come successo nell’ultimo match contro il Torino, deve provare a sfatare una statistica negativa legata agli ultimi incroci con i neroverdi a San Siro. Nelle ultime cinque gare infatti i rossoneri ne hanno vinta solo una, sempre a dicembre ma nel 2023, firmata da Pulisic. Le altre: un pareggio e tre vittorie del Sassuolo. Ma vediamo ora le ultime novità in chiave organico in vista del match.

Le ultime verso il Sassuolo

Il Milan affronterà il Sassuolo a San Siro con qualche assenza: non ci saranno infatti né Leao né Gimenez, che stanno ancora svolgendo lavoro personalizzato per recuperare dai rispettivi infortuni. Non è certa nemmeno la presenza di Fofana: ieri si è allenato a parte e resta in dubbio. Tutti e tre dovrebbero comunque esserci per l’impegno di Supercoppa della prossima settimana.

È vicino al rientro in gruppo invece Athekame che, se tutto va bene, oggi dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente coi compagni dopo un mese di stop. Potrebbe anche essere convocato per domenica.

Per quanto riguarda la formazione, domani ci sarà la conferenza stampa di Allegri: magari grazie alle sue parole avremo qualche indizio in più. Ad oggi si ipotizza la stessa formazione vista contro il Torino, con il dubbio tra Loftus-Cheek e Nkunku in attacco per sostituire Leao. In caso di impiego di Loftus più avanzato, allora toccherebbe a Ricci prendere posto a centrocampo.