Milan, Chi sostituirà Modric? Allegri studia le mosse a centrocampo

Con Modric destinato alla panchina, Allegri valuta le alternative: l'analisi dei ballottaggi a centrocampo tra Ricci e Jashari.

In vista della gara di domani contro la Fiorentina, l’unica certezza, o quasi, che Allegri ha dato in conferenza stampa sul possibile turnover, riguarda il riposo iniziale per Luka Modric, che partirà dalla panchina. A questo punto la domanda è inevitabile: chi giocherà al suo posto?

Ricci o Jashari? I possibili incastri a centrocampo

La decisione definitiva sarà ovviamente chiara solo domani, con le formazioni ufficiali, ma nel frattempo possiamo provare ad ipotizzare i possibili scenari, che coinvolgono anche il resto del reparto di centrocampo. I possibili sostituti per Modric sono due: Ricci o Jashari. Uno dei due partirà dall’inizio davanti alla difesa, ma Allegri non ha escluso nemmeno l’ipotesi di vederli insieme. In quel caso Jashari agirebbe da mediano, con Ricci mezzala destra e Rabiot ovviamente confermato a sinistra. In questo scenario a farne le spese sarebbero Fofana e Loftus-Cheek, gli altri due giocatori in ballottaggio per partire dall’inizio come mezzali.

Secondo noi Ricci, sia da mezzala che da mediano, giocherà sicuramente. Da Milanello, per tutta la settimana, è filtrata la notizia di un giocatore in grande forma e con alte probabilità di titolarità. Resta solo da capire se toccherà a lui raccogliere l’eredità di Modric davanti alla difesa o se questo compito ricadrà su Jashari, con Ricci in quel caso spostato mezzala.