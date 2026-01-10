Milan, Allegri in conferenza: “I quattro davanti stanno tutti bene”

La conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Milan di mister Massimiliano Allegri. Ecco riportate le sue dichiarazioni.

In vista della gara di domani contro la Fiorentina ha parlato in conferenza stampa il mister rossonero Massimiliano Allegri. Ecco che cosa ha detto:

Su Fofana, il compleanno e il clima intorno a lui dopo l’errore:

“Abbiamo fatto gli auguri a Fofana. Aveva fatto pure una buona prestazione e purtroppo è scivolato. Sono cose che capitano, all’interno di una stagione possono capitare. Il valore del giocatore è importante, ha fatto bene finora e continuerà a farlo”.

Se Modric può riposare e se Fullkrug può partire dal 1’:

“Nkunku è abile e arruolato: ho 4 giocatori davanti, 2 verranno in panchina e 2 giocheranno. Modric difficilmente giocherà, verrà in panchina con noi. Abbiamo recuperato abbastanza bene, per fortuna giovedì non abbiamo fatto troppe corse sulla lunga distanza. Troveremo una Fiorentina che sta tornando in salute. La loro classifica non rispecchia il valore della squadra. Dopo la vittoria contro la Cremonese e il pari con la Lazio troveremo un ambiente difficile. Sarà importante fare una bella partita sotto l’aspetto tecnico e fisico. Dispiace non aver vinto col Genoa ma sarà un punto importante”

Sulla Fiorentina:

“La Fiorentina è una squadra di ottimo valore tecnico, ci sono alcune stagioni che si incartano ma loro ne stanno venendo fuori. Dobbiamo fare una bella partita per dare seguito ai risultati che stiamo facendo”.

Sugli arbitri, se è possibile per loro migliorare:

“Abbiamo una buona squadra arbitrale in Italia. Non è facile arbitrare oggi il gioco è molto veloce. Il VAR credo stia aiutando molto. Andare a trovare un equilibrio è difficile, vai ad esaminare situazioni soggettive e ognuno ha un’opinione diversa. Prima senza VAR allora decideva l’arbitro e allora si diceva: forse è così o non è così. Ora le situazioni si sono spostate dal campo alla sala. Il VAR tanti episodi li ha risolti, ma più di tanto non credo che possa fare. Le situazioni soggettive sono difficili. 2+2 in matematica fa 4, in italiano fai un tema e a qualcuno può piacere e ad altri può non piacere”.

Sulla buca sul dischetto scavata da Pavlovic prima del rigore:

“È anche il bello del calcio certe volte. Ci sono episodi che se li riguardi a distanza di tempo ti fanno anche sorridere”.

Sugli undici punti persi con le piccole e se definisce o meno la Fiorentina una piccola:

“La Fiorentina è una squadra che non doveva stare in questa posizione. Per quanto riguarda gli 11 punti dilapidati il calcio è questo. Se abbiamo questi punti vuol dire che meritiamo questi punti. Allora se con la Roma Dybala segnava e se Maignan non parava…Abbiamo 39 punti, dobbiamo analizzare quelli che abbiamo e migliorare nelle prestazioni. Col Genoa bisognava migliorare negli ultimi 20 metri. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte”.

Su Leao:

“Leao sta meglio, nel secondo tempo è stato molto meglio, ha scattato anche di più. Deve ancora trovare la condizione ottimale. Che cominci a fare gol è molto importante per lui, è molto più sereno, così si dimentica delle cose che servono meno, l’importante per la punta è fare gol”.

Sul perché della fatica a produrre nei primi tempi:

“In questo momento c’è un doppio volto. Va migliorato l’approccio alla partita, va fatto in modo migliore. Bisogna assolutamente migliorare. Ci sono periodi in cui facevamo bene all’inizio e quando rientravamo in campo eravamo fuori dalla partita. Adesso abbiamo ripreso a fare un secondo tempo migliore. Dobbiamo ritrovare l’equilibrio”.

Sul match tra Inter e Napoli:

“Il calcio è pieno di sorprese, abbiamo giocato dopo Napoli-Verona 2-2 e abbiamo pareggiato quando invece potevamo allungare. Noi dobbiamo fare una corsa su noi stessi. Il pareggio di giovedì è un pareggio importante. Sono due punti mancati ma quel punto lì ci permette di essere momentaneamente secondi. Dobbiamo rimanere sereni e tranquilli, sapendo che per l’obiettivo c’è da far fatica. Ci sono Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma e Como lì attaccato. Due di queste rimangono fuori dalla Champions. Bisogna rimanere in equilibrio, è un bene anche per il club”.

Chi tra Ricci e Jahsari al posto di Modric:

“Ricci e Jashari sono due ottimi giocatori. Ricci ha giocato 1000 minuti, è di grande affidabilità. Sono molto contento. Ora abbiamo 4 partite ravvicinate, magari ci saranno più cambiamenti. Quando giochi una partita a settimana è difficile andare a sostituire dei titolari. Jashari è stato fuori parecchio ma avrà un futuro roseo Ricci si è reso molto utile, è anche un giocatore molto intelligente. Domani non so chi giocherà dei due o magari giocheranno tutti e due”.

Se puntando solo al quarto posto la squadra rischia di accontentarsi:

“Lottare per quell’obiettivo lì significa rimanere aggrappati dentro le prime quattro fino alla fine. O una squadra si stacca di 20 punti o il campionato può essere aperto fino alla fine, questo non si sa. Noi dobbiamo stare dentro le prime 4 altrimenti perdiamo la realtà delle cose. Il Milan ha cambiato il 55% dei giocatori in rosa, abbiamo avuto parecchi infortuni. Bisogna rimanere coi piedi per terra e avere equilibrio. Non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi per aver pareggiato con il Genoa”.

Su Saelemaekers e Athekame:

“Athekame è un giocatore giovane, è entrato bene giovedì, ma un conto è giocare 20 minuti e un conto è giocare 90 minuti. Su Saelemaekers non è una questione fisica, lui vuole dare talmente tanto che a volte va fuori ritmo. Deve rimanere calmo perché altrimenti penalizza le scelte che fa vicino l’area”.

Su Leao e Kean:

“Leao sta maturando molto, sta diventando più concreto, si diverte di più a fare gol che a fare robe carine ma meno concrete. Sono due ragazzi straordinari, non so chi canta meglio, hanno potenzialità straordinarie con caratteristiche completamente diverse”.

Sulla pressione sul Milan e se Fullkrug può partire dall’inizio:

“Non è che domani si decide una stagione. Ecco perché dico che l’importante è dare continuità e stare dentro l’obiettivo. Bisogna pensare a lavorare partita per partita. Avremo un cammino difficile. Non dimentichiamoci, l’ho detto prima di Verona, nelle 9 dopo Verona abbiamo sei trasferte e tre in casa. Dobbiamo rimanere calmi e cercare di fare più punti possibile. Su Fullkrug domattina deciderò. Di questi quattro davanti stanno tutti bene, ne giocheranno due. Mi danno la possibilità di fare scelte e soluzioni diverse anche a partita in corso”.