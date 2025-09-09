Milan, auguri a Luka Modric: 40 anni e ancora protagonista
Milan, auguri a Luka Modric: 40 anni e ancora protagonista

Stefania Palminteri
Milano
9 Settembre, 12:32
Luka Modric
Luka Modric compie 40 anni e festeggia da nuovo giocatore del Milan: ieri assist con la Croazia e oggi il rientro a Milanello.

L’età è solo un numero. Una frase che calza a pennello per Luka Modric, campione croato che a 40 anni sa ancora fare la differenza grazie alla sua immensa qualità. Arrivato al Milan a fine carriera, Modric non ha perso la fame e farà di tutto per aiutare la squadra che ha sempre tifato fin da bambino a raggiungere i propri obiettivi. Le prime uscite in rossonero hanno già mostrato il suo ottimo stato di forma.

Dalla nazionale al ritorno a Milanello

Ieri Modric è sceso in campo con la Croazia, titolare e in campo per 82 minuti nella vittoria per 4-0 contro il Montenegro, con tanto di assist. Tra oggi e domani rientrerà a Milano per riprendere gli allenamenti agli ordini di mister Massimiliano Allegri in vista della sfida di domenica contro il Bologna.
Nel frattempo, non sono mancati gli auguri social del club rossonero: “Dallo scrivere la storia del calcio all’inizio di un nuovo capitolo a Milano. Buon compleanno, Luka Modrić!”.

