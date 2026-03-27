Milan, il mese da urlo di Pavlovic: è tra i candidati all’MVP marzo

Strahinja Pavlovic protagonista nel mese di marzo con gol e prestazioni: il centrale del Milan è candidato a MVP. Analizziamo le ultime gare

Se c’è un giocatore del Milan che maggiormente si è distinto durante il mese di marzo è sicuramente Strahinja Pavlovic. Il difensore rossonero, nella stagione in corso, ha alzato notevolmente il proprio livello con un rendimento difensivo altissimo, ma durante questo mese ha fatto anche di più, mettendo a segno due reti pesantissime. La Lega Serie A lo ha infatti inserito tra i candidati al titolo di MVP del mese di marzo. Oltre a lui, gli altri in candidati sono: Boga (Juventus), Davis (Udinese), Douvikas (Como), Ndicka (Roma) e Simeone (Torino).

Vedremo tra qualche giorno se Pavlovic sarà eletto MVP del mese, ma nel frattempo analizziamo nel dettaglio il suo rendimento nelle ultime quattro partite del Milan.

Quattro partite da protagonista: il mese di Pavlovic

Partiamo dalla sfida di domenica 1 marzo in trasferta contro la Cremonese. La settimana precedente c’era stata la pesante disfatta a San Siro contro il Parma, quindi il Milan arrivava a Cremona con la grossa necessità di vincere per rialzare la testa. Partita che si è rivelata più difficile del previsto, con un Milan che non è riuscito a trovare il vantaggio fino al minuto 89, quando Pavlovic praticamente di faccia è riuscito a buttarla dentro. Una volta sbloccata, poi, il Milan ha firmato anche il raddoppio nel recupero per chiuderla, ma quello che l’ha risolta è stato proprio Pavlovic.

La settimana dopo è stata quella del derby con l’Inter, l’8 marzo, gara vinta dal Milan 1-0. Dopo averla sbloccata con Estupinan, i rossoneri sono stati protagonisti di una grande gara difensiva, in cui non hanno concesso praticamente nulla ai cugini. Tra i migliori, i centrali rossoneri Pavlovic e De Winter.

Quella successiva, il 15 marzo, è stata invece una brutta battuta d’arresto per il Milan, che è andato a perdere all’Olimpico contro la Lazio. Prestazione negativa nel complesso della squadra, ma tornando al focus su Pavlovic, è stato uno dei pochi a salvarsi, portando a casa una sufficienza. Uno degli ultimi a mollare, con anche qualche bel duello difensivo vinto.

Infine l’ultima partita del mese, visto che ora siamo in periodo di sosta per le nazionali: quella della settimana scorsa contro il Torino, il 21 marzo. Pavlovic anche qui ha avuto il merito di sbloccare la gara, stavolta con un tiro da fuori. Non capita spesso ad un difensore di farne due in quattro partite, stavolta addirittura segnando dalla distanza. Sul finale gli è stato fischiato contro un fallo da rigore per una manata ai danni di Simeone: forse un po’ eccessivo come fischio, ma fortunatamente non ha condizionato il risultato e non ha macchiato più di tanto la prestazione fino a quel momento perfetta di Pavlovic.

Vedremo se il centrale serbo si aggiudicherà il titolo di MVP del mese in seguito a queste quattro ottime partite. Nel frattempo il Milan si gode il suo rendimento e fa muro ai sondaggi dei club interessati a lui. Sarà uno dei pilastri della difesa anche nella prossima stagione e, a 24 anni, ha ancora grande margine di miglioramento.