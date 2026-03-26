Milan, il salto un anno dopo: Pavlovic esempio per Ricci e Jashari

I nuovi acquisti del Milan pronti ad emergere al secondo anno: il salto di qualità di Pavlovic fa ben sperare anche per Ricci e Jashari.

Spesso si è parlato di acquisti deludenti da parte del Milan, con gran parte dei giocatori arrivati durante la campagna estiva che, di fatto, non sono titolari fissi in questa stagione. In particolare, a più riprese la dirigenza rossonera è stata criticata per i quasi 40 milioni spesi per Nkunku, i 35 per Jashari, i 23 per Ricci e i 20 per Estupinan….

Ma chi fatica ad imporsi al primo anno di Milan a volte può riservare belle sorprese nella stagione successiva, soprattutto quando si parla di giocatori giovani. Ne è stato un esempio Sandro Tonali qualche anno fa, che dopo un primo anno non semplice, di adattamento, è diventato il giocatore che conosciamo dalla stagione successiva.

È chiaro che questo discorso non valga per tutti: qualche acquisto sbagliato il Milan lo ha fatto. Ma se prendiamo in esame Samuele Ricci e Ardon Jashari per esempio, rispettivamente 24 e 23 anni, l’anno della svolta per loro potrebbe essere il prossimo. A dimostrarlo c’è anche un esempio recente: stiamo parlando di Strahinja Pavlovic.

Pavlovic: esempio di crescita in rossonero

Acquistato lo scorso anno per circa 20 milioni, il difensore serbo classe 2001 ha faticato, e non poco, nella stagione passata. Complice anche un’annata difficile della squadra nel complesso, con risultati deludenti e anche il cambio di allenatore. Ma Pavlovic sia con Fonseca che con Conceicao era finito per diventare una riserva. In alcune partite si era messo in evidenza per chiusure da applausi, ma erano tanti anche gli errori e le sbavature. Quest’anno invece è uno dei migliori in assoluto: ha avuto fin da subito la fiducia di mister Massimiliano Allegri, che ha sicuramente il merito di aver fatto un grande lavoro su di lui. Lo ha reso innanzitutto più disciplinato tatticamente e, in più, l’ha inserito in una difesa a tre che premia le sue caratteristiche, consentendogli anche di sganciarsi e di far valere le sue qualità fisiche e atletiche.

Oggi la valutazione di Pavlovic è praticamente raddoppiata e si parla di interesse da parte di diversi grossi club europei, ma per il Milan è considerato incedibile. Questo è ciò che si augurano tutti i tifosi rossoneri: che possa essere lo stesso percorso anche per altri giocatori, come Jashari e Ricci. Molto, ovviamente, dipenderà da loro, ma ci sono diversi fattori che potrebbero giocare a loro favore.

I fattori che giocano a favore di Jashari e Ricci

Partendo da Jashari, come Pavlovic è arrivato da un campionato considerato “minore”, dove il livello medio è più basso. Pavlovic veniva dal campionato austriaco (Salisburgo), mentre Jashari da quello belga (Club Brugge). Un anno in più di Serie A per adattarsi non è un dettaglio da sottovalutare.

In aggiunta, Jashari si è infortunato ad agosto appena arrivato ed è rimasto fuori due mesi: un fattore che ha inevitabilmente condizionato fin da subito la sua stagione. L’idea è che la prossima possa essere davvero la sua annata.

Discorso simile per Ricci, che è stato chiamato a fare il salto da una squadra da metà classifica come il Torino ad una big come il Milan. Diciamo che non è la stessa cosa. Inoltre, quest’anno Massimiliano Allegri lo sta utilizzando in un ruolo non proprio suo, quello di mezzala. Si sta adattando, ma il ruolo davanti alla difesa sembra essere più adatto alle sue caratteristiche, anche perché è quello in cui ha sempre giocato. C’è da dire che è chiuso da uno come Luka Modric, ma in vista della prossima stagione, con la Champions e più partite da disputare, potrebbe trovare più spazio anche in quella posizione.

Se Ricci e Jashari dovessero seguire questo percorso, il Milan potrebbe non dover intervenire più di tanto a centrocampo, raccogliendo i frutti degli investimenti fatti l’estate scorsa.