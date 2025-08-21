Milan, il mercato non è ancora concluso: in arrivo un difensore?

In casa Milan il mercato non sembra ancora del tutto chiuso. Dopo settimane di movimenti mirati e innesti calibrati, la dirigenza rossonera valuta se affondare un ultimo colpo in difesa, consapevole che la stagione sarà lunga e ricca di impegni tra campionato e Coppa Italia. La sensazione è che serva almeno un altro tassello per dare ad Allegri alternative reali, soprattutto se la scelta tattica sarà quella di puntare con decisione sulla retroguardia a tre. In questi ultimi giorni di campagna acquisti, infatti, non è escluso che i rossoneri possano provare a prendere un altro difensore. Al momento in rosa ci sono quattro centrali, vale a dire Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahnja Pavlovic e il neo acquisto Koni De Winter, un po’ pochi se Max Allegri dovesse puntare con continuità sulla difesa a tre.
I nomi in lista
Proprio per questo motivo, come riferisce stamattina il Corriere dello Sport, non è da escludere che il ds Igli Tare possa intervenire negli ultimi giorni del mercato estivo per rinforzare il reparto arretrato rossonero. Tra i nomi seguiti dal Diavolo c’è per esempio quello di Caleb Okoli, 24enne difensore del Leicester che costa tra i 10 e i 15 milioni di euro. Un altro profilo che piace è quello di Jakub Kiwior, anche se non sarà facile strapparlo all’Arsenal a condizioni favorevoli. La dirigenza valuta con attenzione, cercando di capire se investire subito o rimandare tutto alla finestra di gennaio. Il bilancio conta, ma anche l’esigenza di garantire solidità a un reparto che sarà centrale per gli equilibri della squadra.