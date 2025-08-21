Milan, il mercato non è ancora concluso: in arrivo un difensore?

Gli uomini mercato del Milan stanno riflettendo se affondare il colpo anche su un nuovo difensore nei prossimi giorni

In casa Milan il mercato non sembra ancora del tutto chiuso. Dopo settimane di movimenti mirati e innesti calibrati, la dirigenza rossonera valuta se affondare un ultimo colpo in difesa, consapevole che la stagione sarà lunga e ricca di impegni tra campionato e Coppa Italia. La sensazione è che serva almeno un altro tassello per dare ad Allegri alternative reali, soprattutto se la scelta tattica sarà quella di puntare con decisione sulla retroguardia a tre. In questi ultimi giorni di campagna acquisti, infatti, non è escluso che i rossoneri possano provare a prendere un altro difensore. Al momento in rosa ci sono quattro centrali, vale a dire Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahnja Pavlovic e il neo acquisto Koni De Winter, un po’ pochi se Max Allegri dovesse puntare con continuità sulla difesa a tre.

I nomi in lista

Proprio per questo motivo, come riferisce stamattina il Corriere dello Sport, non è da escludere che il ds Igli Tare possa intervenire negli ultimi giorni del mercato estivo per rinforzare il reparto arretrato rossonero. Tra i nomi seguiti dal Diavolo c’è per esempio quello di Caleb Okoli, 24enne difensore del Leicester che costa tra i 10 e i 15 milioni di euro. Un altro profilo che piace è quello di Jakub Kiwior, anche se non sarà facile strapparlo all’Arsenal a condizioni favorevoli. La dirigenza valuta con attenzione, cercando di capire se investire subito o rimandare tutto alla finestra di gennaio. Il bilancio conta, ma anche l’esigenza di garantire solidità a un reparto che sarà centrale per gli equilibri della squadra.