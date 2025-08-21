Milan, l’Atalanta vuole Musah: riflessioni in corso

L’Atalanta punta Musah e pensa a un’offerta da 25 milioni. Il Milan chiede 30 e Allegri non vorrebbe cederlo, ma il mercato è imprevedibile.

Yunus Musah continua a essere uno dei nomi caldi del mercato in uscita in casa Milan. Dopo essere stato accostato a Napoli e Nottingham Forest, ora il centrocampista americano è finito nel mirino dell’Atalanta, che sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta da 25 milioni di euro.

Il Milan non ha necessità di fare cassa

Al momento la trattativa non è in fase avanzata, ma la situazione potrebbe evolversi nei prossimi giorni. Il Milan ha già incassato da diverse operazioni in uscita e non ha l’urgenza di vendere Musah: per questo la richiesta potrebbe essere anche superiore al reale valore del calciatore e più vicina a 30 milioni che a 25.

Massimiliano Allegri stima molto il giocatore e preferirebbe non privarsene. Tuttavia, il mercato è imprevedibile e non si può escludere nulla. Il precedente di Thiaw lo dimostra: anche lui era molto apprezzato dall’allenatore, ma davanti ad un’offerta quasi irrinunciabile è stato ceduto.