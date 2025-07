Milan, il matrimonio Morata-Como si farà: le cifre della trattativa

L'operazione fra il Milan e il Como per Alvaro Morata potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Svelate le cifre di un'affare complesso

Álvaro Morata si prepara a vestire la maglia del Como dopo l’esperienza in Turchia. Un’operazione che non passa sotto traccia per un club ambizioso come quello guidato da Cesc Fàbregas, che punta su esperienza e qualità per consolidarsi in Serie A. L’attaccante spagnolo è atteso in Lombardia verso la fine della settimana. I lariani verseranno al Milan una cifra complessiva di circa 16 milioni di euro per portare Morata in riva al lago. L’accordo include 10 milioni per il valore del cartellino e altri 6 milioni legati all’interruzione anticipata del prestito al Galatasaray, dove l’ex Juventus avrebbe dovuto restare fino a dicembre.

Il futuro di Morata al Como

Un’operazione articolata, che conferma la determinazione della società nel costruire una rosa competitiva. Morata ritroverà Cesc Fàbregas, compagno di nazionale e ora suo tecnico, in un progetto che punta in alto. Il centravanti porterà gol, esperienza internazionale e una mentalità vincente, elementi chiave per la crescita del club. Per il Milan, invece, si tratta di una cessione strategica che libera spazio e consente nuovi investimenti. L’arrivo dello spagnolo rappresenta un segnale forte: il Como non vuole più essere una semplice comparsa. E ora, con Morata, sogna davvero in grande.