Il Milan continua a tenere d’occhio Mateta: la situazione

Il Milan continua a seguire Mateta del Crystal Palace: costo elevato e discorso rinviato all’estate, ma c'è il gradimento reciproco. Il punto

Il nome di Jean-Philippe Mateta è in questi giorni parecchio accostato alla Juventus, ma non va dimenticato che l’attaccante francese del Crystal Palace è da tempo anche sul listino del Milan, che in più di un’occasione ha mantenuto vivi i contatti.

Il nome di Mateta in chiave Milan, in particolare la scorsa estate, è stato tra i più caldi, ma poi il club rossonero ha preso altre vie. Da considerare anche il costo molto alto del giocatore: parliamo di oltre 35 milioni di euro per un attaccante che in Premier League ha sempre segnato con continuità, pur non giocando in una big.

Ipotesi più concreta per l’estate

Mateta è un profilo di alto livello che potrebbe tornare caldo per il Milan, qualora non si dovesse già accasarsi altrove in questo mese di gennaio, più probabilmente nella campagna estiva. In estate, infatti, il Milan avrà probabilmente modo di fare valutazioni diverse sul reparto offensivo. In questo gennaio, invece, è stato preso Fullkrug in prestito per tappare il buco creatosi con l’infortunio di Gimenez, e non si farà altro in attacco.

Mateta costa caro e il Milan non ha intenzione di spendere cifre importanti nel mercato di riparazione. Da giugno in poi il discorso potrebbe cambiare, a maggior ragione se i rossoneri dovessero riuscire a qualificarsi per la Champions League.

A rafforzare questo scenario arrivano anche le parole di Fabrizio Romano che, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha ricordato come lo stesso Mateta abbia intenzione di cambiare aria, magari proprio verso l’Italia. Ecco che cosa ha detto:

“Non va dimenticato questo gradimento del Milan per Mateta, che parte dall’estate scorsa e che si rinnova con delle chiamate tra ottobre e novembre. È un giocatore che nella lista del Milan è sempre molto in alto, e anche, lato giocatore, il gradimento per l’Italia è elevato. Mi risulta che stia studiando l’italiano…”.