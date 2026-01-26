Milan, Jimenez convince in Premier: quanto vale il riscatto?

Alex Jimenez a suo agio in Premier League: il Bournemouth va verso il riscatto. Le cifre dell’operazione e quanto incasserebbe il Milan.

Le recenti prestazioni e l’impiego costante di Alex Jimenez al Bournemouth aumentano notevolmente le possibilità di riscatto del terzino spagnolo, attualmente in prestito dal Milan. L’operazione con cui il club rossonero ha ceduto Jimenez al Bournemouth in prestito con obbligo di riscatto infatti, è vincolata al raggiungimento del 50% di presenze da titolare.

Per il momento, in stagione, Jimenez ne ha già collezionate 15, segno evidente di come il Bournemouth creda molto in questo giocatore e abbia tutte le intenzioni di riscattarlo. Ad impreziosire la sua annata in Premier League c’è stato anche il gol segnato al Liverpool nella scorsa gara, battuto 3-2.

Quanto incasserà il Milan dal riscatto

Ma quanto incasserà il Milan dal suo ormai molto probabile riscatto? La cifra fissata è di 22 milioni di euro. C’è però da considerare il precedente accordo che il club aveva stipulato con il Real Madrid al momento dell’acquisto del giovane spagnolo. I Blancos hanno infatti diritto al 50% sulla futura rivendita del giocatore. In questo caso, quindi, il gruzzolo che deriverebbe dalla cessione di Jimenez per il Milan sarebbe di circa 11 milioni di euro.