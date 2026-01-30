Milan, assalto in corso a Mateta: la situazione

Sorpresa di mercato in attacco per il Milan: trattativa in corso per Mateta con il Crystal Palace. Ecco la situazione e i possibili scenari.

Sembrava orientato sulla difesa il mercato di riparazione del Milan in questi ultimissimi giorni e invece, nella notte, il club rossonero è tornato nuovamente alla carica per l’attacco. In particolare, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe stato raggiunto un accordo con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe ’97.

Mateta è stato a lungo seguito anche nelle sessioni di mercato passate, è un pallino della dirigenza rossonera e, vista l’opportunità di mercato che si è creata, si sta cercando di approfittarne. La Rosea parla di un accordo tra Milan e Palace per circa 30 milioni, ma il club inglese accetterebbe di privarsi subito di Mateta solo in caso di pronto acquisto del suo sostituto, che sarebbe stato individuato in Strand Larsen del Wolverhampton, ex Primavera Milan tra l’altro.

Le possibili condizioni dell’operazione

Operazione al momento dunque con ancora dei nodi da sciogliere, ma in caso si dovesse sbloccare, il Milan sarebbe già pronto a mettere le mani su Mateta, anche perché l’accordo sull’ingaggio tra il Milan e il giocatore già ci sarebbe, sui 3,5 milioni più bonus. In piedi c’è anche l’ipotesi di far restare Mateta al Palace fino a giugno, acquistandolo però già ora, magari a condizioni più vantaggiose: un’altra possibilità da tenere comunque in considerazione, qualora il Palace non trovasse il sostituto.

A questo punto, se arrivasse subito Mateta, uscirebbe qualcuno dall’attacco del Milan? Impossibile pensare a Leao o Pulisic; Fullkrug è appena arrivato e Gimenez ha ancora davanti a sé almeno due mesi di stop per infortunio. L’indiziato numero uno potrebbe essere Nkunku. Staremo quindi a vedere: la situazione più calda di questo finale di mercato del Milan è proprio questa, non resta che attendere per capire dove porterà e quali stravolgimenti potrà comportare.