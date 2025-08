Calciomercato Milan – Tare tenta il colpaccio: “Contatti avviati!”

Mentre proseguono alcune telenovele di calciomercato come quelle relative a Jashari e Vlahovic, il Milan pensa anche a possibili piste alternative: occhio a un nome molto importante in orbita rossonera

Questa estate rossonera è contraddistinta da almeno un paio di telenovele di calciomercato, che stanno tenendo banco in maniera continua in casa Milan. Parliamo nello specifico della trattativa infinita con il Bruges per Ardon Jashari e del braccio di ferro con la Juventus per Dusan Vlahovic.

Il centrocampista svizzero e il centravanti serbo sono gli obiettivi di mercato principali del Milan rispettivamente per la mediana e per l’attacco. Ma, arrivati ormai ad agosto, è ovvio che non si potrà tirare la corda ancora per molto tempo. Tare continua a lavorare sia per Jashari che per Vlahovic, ma di certo si sta tenendo aperte anche altre piste alternative. A tal proposito, in queste ultime ore sono arrivate news decisamente interessanti su un nome importante.

Milan, occhio alla sorpresa di calciomercato: colloqui avviati

Parliamo in questo caso dell’attacco rossonero e, dunque, di un possibile piano B rispetto a Vlahovic. Stando a quanto filtra da ambiente rossonero infatti, nelle ultime ore starebbero risalendo le quotazioni di Rasmus Hojlund, destinato a lasciare il Manchester United. Il profilo del danese ex Atalanta piace parecchio al Milan. E’ giovane, conosce già la Serie A, ha maturato buona esperienza anche a livello internazionale, ha fisicità e grandi prospettive e potrebbe partire a buon mercato, magari anche con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto. E c’è di più.

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport infatti, il Milan avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage di Hojlund, che comunque ha diversi estimatori sia in Italia (occhio alla Juve) che in giro per l’Europa. Più difficile invece la pista che porta a un altro nome finito ultimamente nei radar rossoneri per l’attacco: Goncalo Ramos. Il PSG infatti spara alto per il cartellino del 24enne portoghese, che rimane sulla lista di calciomercato del Milan ma più defilato per via dei costi della possibile operazione.