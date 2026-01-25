Milan, Maignan ha detto sì al rinnovo: tutti i dettagli

Maignan dice sì al rinnovo con il Milan fino al 2031: cifre, bonus e il significato di una firma che conferma il progetto rossonero.

Era nell’aria da giorni, ma ormai stanno arrivando conferme un po’ da tutte le parti: Mike Maignan firmerà il rinnovo di contratto con il Milan. Si parla nello specifico di un accordo fino al 2031, un rinnovo che di fatto lega il portiere francese al club rossonero a vita (calcistica). Insieme alla durata, cresce anche lo stipendio. Maignan percepirà cifre simili a quelle di Leao, attualmente il più pagato della rosa: dai poco più di 2,5 milioni netti si passerà a 5 milioni garantiti, ai quali andranno aggiunti bonus che porteranno l’ingaggio complessivo tra i 6,5 e i 7 milioni.

Più di un semplice rinnovo

Quello del rinnovo di Maignan è un successo su tutta la linea per il Milan. La dirigenza rossonera ha avuto il merito di ricomporre una situazione che sembrava compromessa, con il portiere orientato a lasciare il club dopo la brusca rottura di fine scorsa stagione. Un ruolo fondamentale lo hanno avuto anche i ‘nuovi arrivati’, mister Allegri e il DS Tare, che fin da subito gli hanno restituito centralità assoluta nel progetto. Merito anche dei compagni, che si sono stretti attorno al loro capitano, dei tifosi e dello stesso Maignan che, dopo essere tornato ai suoi livelli sul campo, ha ha scelto di restare in rossonero. Un rinnovo che va oltre la semplice firma, ma rappresenta un messaggio di continuità, di un progetto ambizioso. Un progetto che è iniziato in estate, dopo una stagione fallimentare, e che ha l’obiettivo di riportare il Milan in alto.