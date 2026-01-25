Milan, le top news di giornata

Stasera c'è Roma-Milan: le ultime sulla probabile formazione di Allegri e la svolta sul rinnovo di Mike Maignan fino al 2031.

It’s matchday: stasera il Milan affronta la Roma nel big match dell’Olimpico. Le novità di oggi riguardano principalmente le possibili scelte di formazione per la gara, ma ci sono anche notizie importanti relative a Mike Maignan e al suo rinnovo in rossonero.

Le probabili scelte di Allegri

Per la gara di stasera, da quanto filtra dalle ultime prove di formazione, Allegri avrebbe provato dall’inizio qualche soluzione che sulla carta non sembrava molto probabile. Ad esempio in difesa, nonostante il rientro di Pavlovic, il mister ha testato ancora De Winter accanto a Gabbia e Tomori. A centrocampo è pienamente recuperato Saelemaekers, che salvo sorprese partirà dall’inizio sulla fascia destra. Confermato Bartesaghi sulla corsia sinistra, così come Modric davanti alla difesa e Rabiot mezzala sinistra.

La novità riguarda la mezzala destra, dove Ricci dovrebbe partire dall’inizio a svantaggio di Fofana. In avanti è confermato Leao, nonostante non sia ancora al top della condizione, e accanto a lui dovrebbe esserci Nkunku, che vincerebbe così la concorrenza di Pulisic e Fullkrug almeno inizialmente.

Fumata bianca per il rinnovo di Maignan

Capitolo Maignan: il portiere e capitano rossonero possiamo dire che lo sarà ancora a lungo. Il francese ha infatti deciso di accettare la proposta di rinnovo del Milan fino al 2031. Il suo stipendio verrà raddoppiato e arriverà a percepire 5 milioni di euro di base fissa garantiti, più bonus sostanziosi che potrebbero portarlo fino a quota 7. Un rinnovo che rappresenta un mattoncino importante per il futuro: la porta del Milan sarà ben custodita anche per i prossimi anni. L’annuncio potrebbe arrivare già domani, ma prima di tutto testa alla sfida con la Roma.