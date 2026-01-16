Milan-Maignan, il rinnovo è vicinissimo: l’agente è a Milano

Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è sempre più vicino: l'agente è in città per sistemare gli ultimi dettagli.

Sono ore calde per il futuro di Mike Maignan: la sua permanenza in rossonero sembra ormai cosa fatta, anche se mancano ancora gli ultimi step. Da quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’agente del giocatore, Jonathan Kebe, sarebbe attualmente a Milano proprio per chiudere la pratica relativa al rinnovo del suo assistito con il Milan.

Maignan al centro del progetto Milan fino al 2030

Il giocatore ha già detto sì la scorsa settimana alla nuova proposta del club: 5 milioni netti a stagione più 2 di bonus, per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno, fino al 2030. Anche ieri, ma più in generale in questa prima parte di stagione del Milan, Maignan ha dimostrato ancora una volta che giocatore e che trascinatore sia.

Messo in discussione nella seconda parte della scorsa stagione, i discorsi per il rinnovo si erano bruscamente interrotti, per poi riprendere nell’annata in corso grazie al grande lavoro di Tare e Allegri, che lo hanno rimesso al centro assoluto del progetto, sia per importanza tecnica in campo, sia come leader e capitano della squadra.

Un ruolo importante lo ha avuto anche il sì dello stesso Maignan: ha prevalso la sua volontà di restare al Milan, spinta anche dai compagni di squadra e dai tifosi, che per acclamazione hanno contribuito a favorire questo rinnovo. Siamo quindi alle battute finali: una volta trovato l’accordo sulle commissioni con l’entourage, il rinnovo di Maignan sarà ufficializzato.