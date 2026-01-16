Milan, le top news di giornata

Il Milan supera il Como con una vittoria pesante: protagonisti Rabiot e Maignan. Rossoneri a -3 dall’Inter. Ora testa alla sfida col Lecce.

È il giorno dopo la pesante vittoria rossonera sul Como, una partita che permette al Milan di restare a -3 dall’Inter e che allunga il distacco sul Napoli, che diventa +3. Una vittoria importante anche perché la squadra di Allegri veniva da due pareggi di fila e perché il Como occupa le posizioni alte della classifica e potrebbe, alla lunga, insidiare le altre pretendenti nella corsa alla Champions.

Rabiot e Maignan trascinano il Milan

La vittoria di ieri è arrivata nel segno di Adrien Rabiot e di Mike Maignan, i due grandi protagonisti. Maignan ha tenuto in vita il Milan quando il Como ha avuto il dominio totale del gioco nel primo tempo, con due parate eccezionali salva risultato. Rabiot, invece, ha avuto il merito di conquistare il rigore poi trasformato da Nkunku sul finire della prima frazione e successivamente di prendersi la squadra sulle spalle firmando una doppietta da fuoriclasse.

Quel gol sul finale del primo tempo è stato essenziale perché ha permesso al Milan di rientrare in campo nella seconda frazione senza la necessità di sbilanciarsi troppo. Sull’1-0 Como, nel tentativo di riprendere il risultato, il Milan si era esposto eccessivamente, mettendo in atto un pressing che quest’anno non è troppo nelle corde della squadra di Allegri. Un pressing che il Como eludeva senza troppi problemi, trovando poi spazi da attaccare. Rientrando sull’ 1-1 il Milan ha fatto il suo gioco, lasciando il pallino ai lariani. Un Rabiot in serata di grazia ha fatto il resto.

Ora i rossoneri sono già chiamati a recuperare bene perché domenica sera, a San Siro, arriva il Lecce. Un’altra squadra cosiddetta piccola, contro la quale non si può sbagliare, anche perché nella gara successiva ci sarà la sfida con la Roma.