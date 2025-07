Milan, Maignan out contro l’Arsenal. Ci sarà contro il Liverpool?

Il portiere del Milan Maignan non è sceso in campo nel match contro l'Arsenal: ecco le sensazioni in vista della sfida con il Liverpool

Non c’era ieri contro l’Arsenal e la sua assenza ha subito fatto scattare le prime domande. Ma dall’interno della società arrivano rassicurazioni. Nessun allarme per Mike Maignan. Il portiere francese ha saltato l’amichevole con i Gunners per semplice precauzione, legata a una condizione fisica non ancora al 100%. Una scelta concordata con lo staff tecnico e medico, in vista del match di sabato: quello contro il Liverpool. L’ex Lille aveva regolarmente preso parte alla rifinitura di martedì, lavorando con i compagni tra i pali, ma non è stato inserito neppure in panchina nel match di ieri. Un’assenza preventiva, che testimonia la cautela con cui il Milan sta gestendo uno dei suoi uomini più importanti.

Le reali condizioni

Il club ha fissato proprio il test con i Reds come data utile per rivedere Magic Mike tra i pali. Non ci sono lesioni o fastidi specifici, solo una forma ancora da rifinire, comprensibile a questo punto della preparazione. Allegri non vuole rischiare nulla, consapevole di quanto sia cruciale il ruolo del portiere francese per la solidità difensiva del Milan. L’obiettivo è averlo al meglio per l’inizio della stagione ufficiale. Fino ad allora, nessuna fretta. I rossoneri sanno quanto vale il suo numero uno e preferisce aspettarlo al top della condizione.