Milan, Magni verso il prestito al Cesena

Vittorio Magni, terzino classe 2006 del Milan, verso il prestito al Cesena in Serie B. La strategia rossonera per la crescita dei giovani.

In arrivo un altro prestito per un giovane rossonero: dopo quelli di Camarda e Comotto, la dirigenza ha deciso di mandare per una stagione in prestito il terzino destro classe 2006 Vittorio Magni. Giocatore che ha svolto tutta la preparazione estiva con la prima squadra del Milan e ha anche giocato titolare nell’amichevole contro il Leeds. Il club conta su di lui per il futuro, ma al momento il prestito è considerato l’opzione migliore per favorirne la crescita. Secondo Matteo Moretto, si tratterà di un prestito secco al Cesena in Serie B.

La strategia per la crescita dei giovani

La linea scelta dalla società è chiara: per i giovani del vivaio già pronti, meglio un prestito in un campionato competitivo come la Serie B (o la Serie A, nel caso di Camarda) piuttosto che lasciarli un anno in Serie D con il Milan Futuro, nella speranza che l’esperienza maturata fuori li faccia crescere più rapidamente.