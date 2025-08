Milan, ufficiale la cessione di Comotto in prestito: il comunicato

Il Milan comunica ufficialmente con una nota attraverso i propri canali ufficiali la cessione del centrocampista Comotto in prestito

Il Milan continua a muoversi anche sul fronte delle uscite, con l’obiettivo di far crescere i propri giovani in contesti competitivi. Tra questi c’è anche Comotto, talento del cresciuto vivaio rossonero, che saluta temporaneamente Milanello per intraprendere una nuova avventura. Il centrocampista classe 2008 è stato ceduto in prestito allo Spezia, formazione di Serie B, dove potrà accumulare minuti, esperienza e responsabilità. Un passaggio importante nel suo percorso di crescita, in un campionato che rappresenta un banco di prova stimolante per un giovane in cerca di affermazione. Il Milan crede molto nelle qualità di Comotto e continuerà a seguirne da vicino la sua crescita.

La nota dei rossoneri

La scelta di mandarlo a in Liguria è frutto di una strategia precisa: farlo maturare in un contesto dove avrà maggiore continuità e potrà misurarsi con avversari esperti. Comotto, che si è già unito ai nuovi compagni, si prepara a mettersi in gioco sin da subito. A La Spezia troverà spazio, fiducia e un ambiente ideale per crescere. Il futuro resta rossonero, ma il presente passa per la Serie B.

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive di Christian Comotto a Spezia Calcio fino al 30 giugno 2026. Contestualmente il calciatore ha rinnovato il proprio contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028. Il Club augura a Christian le migliori soddisfazioni per questa stagione sportiva”.