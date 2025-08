Milan, ora serve completare la rosa: lunedì summit decisivo

Summit di mercato in arrivo per il Milan: lunedì si decide il futuro tra uscite e obiettivi in entrata come Jashari, Doué e Vlahovic.

Tournée alle spalle, stasera è previsto il rientro in Italia, poi qualche giorno di riposo e martedì la ripresa degli allenamenti. Il mercato, invece, non riposa mai: la dirigenza è al lavoro per completare la rosa ed è attiva su più fronti.

Lunedì incontro strategico per definire entrate e uscite

Lunedì è infatti previsto un incontro tra Tare, Allegri e Furlani per concordare insieme le ultime mosse, sia in entrata che in uscita.

Sul fronte cessioni, oltre ai soliti noti fuori dai piani del club come Adli e Bennacer, bisognerà decidere il da farsi su alcuni giocatori in bilico: da F. Terracciano, per cui c’è l’interesse della Cremonese, passando per Bondo, Musah, Okafor e Chukwueze. Qualcuno tra questi potrebbe anche essere trattenuto.

Per quanto riguarda gli acquisti, mancano ancora un centrocampista, un terzino destro e una punta centrale. Il summit di lunedì sarà decisivo in questo senso: si dovrà valutare fino a che punto insistere su Jashari, se puntare su un nuovo nome per la fascia destra o se tornare su Doué, e quale strategia adottare per l’attacco, tra Vlahovic o un’alternativa.

Tanti temi caldi, con il mercato del Milan che sta per entrare nel vivo.