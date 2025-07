Milan, c’è la prima offerta per Vlahovic: svelata cifra e formula

Nuovi sviluppi sul fronte Vlahovic-Milan. I rossoneri avrebbero presentato un'offerta ufficiale alla Juventus nelle scorse ore

Il Milan rompe gli indugi e prova a piazzare un colpo clamoroso sul mercato. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i rossoneri avrebbero presentato alla Juventus una prima offerta per Dusan Vlahovic: 10 milioni di euro cash più il cartellino di Ismael Bennacer. Una mossa ambiziosa che accende il mercato della Serie A. La proposta, che unisce parte fissa e contropartita tecnica, mira a convincere i bianconeri a privarsi del loro centravanti. Vlahovic, reduce da una stagione tra luci e ombre, resta però un attaccante di grande valore e con margini ancora enormi, soprattutto a livello realizzativo. Il Milan lo considera l’ideale per completare il pacchetto offensivo dopo gli addii di Colombo, Abraham e Jovic.

Riflessioni in corso

Il serbo ha status, età e potenziale perfetti per diventare il nuovo punto di riferimento rossonero. Dall’altra parte, la Juventus riflette. L’inserimento di Bennacer, centrocampista considerato in uscita dal progetto targato Allegri, rende l’offerta interessante, anche in un’ottica di ricambio tecnico a centrocampo. Il Milan intende muoversi con decisione, consapevole che la concorrenza per Vlahovic potrebbe crescere nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalla volontà dei bianconeri e dal gradimento del giocatore, che finora non ha mai chiuso all’idea di un trasferimento. In ogni caso, la trattativa è solo all’inizio. Ma il segnale è chiaro e la dirigenza è pronta a osare per tentare l’affondo.