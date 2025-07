Milan: lunedì alle 18:30 ci sarà la presentazione di Modric

Luka Modric è pronto ad essere presentato alla stampa e ai tifosi come nuovo giocatore del Milan, esattamente lunedì alle 18:30

Luka Modric appena rientrerà con il club dalla torunée nelle prossime ore, sarà pronto finalmente ad unirsi al gruppo. Lunedì 4 agosto alle ore 17:00 l’ex Real Madrid verrà presentato in conferenza presso la Sala Stampa di Casa Milan. La diretta verrà trasmessa sui canali ufficiali del Club. Lo stesso giorno alle ore 18.30 Modric sarà presente presso il Flagship Store di via Dante per incontrare i tifosi.