Milan, lotta con il Napoli per Hojlund: ecco tutte le alternative

La dirigenza del Milan si tiene pronta a cambiare strada se il Napoli dovesse definire l'acquisto di Rasmus Hojlund

Il Milan osserva con attenzione il mercato degli attaccanti, deciso a rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. La situazione si è fatta più urgente dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, che costringerà il Napoli a muoversi rapidamente sul mercato. L’ex Atalanta Rasmus Hojlund resta nel mirino dei rossoneri, ma il club di via Aldo Rossi sa di dover fronteggiare una concorrenza agguerrita. Il Napoli ha già avviato contatti con il Manchester United per assicurarsi l’attaccante danese, complicando le operazioni del Milan. Nonostante ciò, la società rossonera mantiene attive diverse piste alternative. Tra i nomi seguiti ci sono Nicolas Jackson del Chelsea, Embolo del Monaco e Dusan Vlahovic della Juventus. L’obiettivo è trovare un profilo che possa integrarsi velocemente nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Il futuro prossimo

Il Milan valuta attentamente anche la situazione contrattuale e la disponibilità dei giocatori, consapevole che l’investimento deve essere mirato. La dirigenza vuole assicurarsi un attaccante capace di incidere da subito, in grado di garantire gol e presenza costante in campo. I dirigenti del club sono al lavoro per monitorare le condizioni fisiche, la forma e la predisposizione dei giocatori segnalati. L’idea è quella di chiudere un’operazione che non solo rafforzi la squadra ma offra anche garanzie sul lungo periodo. I prossimi giorni saranno decisive per capire se Hojlund resterà il primo nome sulla lista o se il Milan deciderà di accelerare su uno degli altri profili valutati, garantendo così ad Allegri un rinforzo di qualità per il reparto offensivo.