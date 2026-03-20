Milan, Loftus-Cheek può anticipare il rientro: i dettagli

Loftus-Cheek accelera il recupero: possibile rientro contro il Napoli dopo la sosta. Le ultime sulle condizioni del centrocampista inglese.

Il rientro di Ruben Loftus-Cheek potrebbe avvenire prima del previsto: arrivano infatti novità rassicuranti che riguardano proprio il centrocampista inglese.

Sappiamo che Loftus è stato operato in seguito alla frattura delle ossa alveolari della mascella e di alcuni denti, dopo lo scontro con Corvi, il portiere del Parma nella sfida del 22 febbraio. Inizialmente, per un suo rientro erano stati pronosticati più di due mesi, in realtà adesso si parla già di un tentativo di farlo tornare a disposizione per la sfida contro il Napoli del 6 aprile, dopo la sosta.

Rientro più vicino per Loftus-Cheek

Loftus-Cheek riprenderà ad allenarsi proprio durante la sosta delle nazionali e lo farà grazie all’utilizzo di un supporto protettivo che gli consentirà di correre meno rischi. Quanto meno le attività dal punto di vista atletico-aerobico potrà riprenderle senza troppi problemi, mentre per il contatto bisognerà valutare anche come si sentirà il giocatore.

Detto ciò, quello di Loftus-Cheek potrebbe essere un rientro importante per il Milan in vista del finale di stagione.