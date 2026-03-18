Milan, Torna Gimenez? Il punto sul recupero

L'attaccante del Milan si avvicina al recupero e potrebbe mettere nel mirino la sfida di sabato contro il Torino

Ieri il Milan ha fatto ritorno al centro di allenamento di Milanello: dopo il giorno di riposo concesso il giorno dopo la sconfitta a Roma contro la Lazio, i giocatori rossoneri hanno ripreso a allenarsi, in preparazione per il prossimo match che si terrà sabato alle 18 a San Siro contro il Torino, valido per la 30a giornata del campionato di Serie A Enilive.

A livello mediatico, la notizia principale di ieri è stata la riconciliazione tra Leao e Pulisic, avvenuta davanti all’intera squadra, dopo il diverbio avvenuto all’Olimpico. Ci sono già delle prime notizie in preparazione della sfida contro i granata, dopo il primo allenamento. Per cominciare, Adrien Rabiot ha partecipato alla sessione di gruppo, pronto a rientrare nella formazione titolare dopo la sospensione che lo ha tenuto lontano dal campo nella partita contro la Lazio.

Si stanno considerando anche dei cambi di formazione: è da vedere se Leao o Pulisic inizieranno dal primo minuto, così come si valuta la possibilità di dare un turno di riposo a Saelemaekers per fare spazio a Athekame. Si prevede anche il rientro di Bartesaghi sulla fascia sinistra. Inoltre, nei prossimi giorni si determinerà se Santiago Gimenez sarà reintegrato tra i convocati.