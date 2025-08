Milan, Loftus-Cheek: "Allegri ha creato rivalità, le sensazioni..."

In un'intervista concessa a La Repubblica, Loftus-Cheek ha parlato delle prime settimane di preparazione in vista della stagione 25/26

Nel nuovo Milan targato Massimiliano Allegri, uno dei volti più rigenerati è l’inglese ex Chelsea Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista, intervistato da La Repubblica, ha raccontato come il tecnico livornese abbia inciso positivamente sul gruppo, portando equilibrio, ambizione e una sana competizione. Parole che suonano come una conferma del rinnovato spirito rossonero, in un momento di costruzione e ambizione condivisa. “Allegri ha creato una sana lotta fra noi giocatori”, spiega Loftus-Cheek. “Ognuno vuole un posto in campo e tutti abbiamo la sensazione di poterlo ottenere, se ci alleniamo e giochiamo bene. È un grande allenatore e una persona fantastica”.

Ancora Loftus-Cheek

L’inglese sottolinea l’importanza dell’atmosfera interna: “Sa creare un bell’ambiente, e una grande atmosfera crea una grande squadra”. Un clima positivo che si riflette anche sul campo: “Ci stiamo migliorando, stiamo crescendo. Ovviamente avremo bisogno di tempo come squadra per perfezionare il gioco, e l’unica via è l’allenamento. Ma le sensazioni sono davvero positive”. Loftus-Cheek fotografa così un gruppo in costruzione, ma determinato a raggiungere grandi obiettivi. Un Milan che, con Allegri, punta a tornare protagonista.