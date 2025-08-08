Milan, lo United apre al prestito di Højlund: la situazione adesso...

Novità sulla ricerca dell'attaccante in casa Milan. L'obiettivo Hojlund adesso è più alla portata, con lo United che ha aperto al prestito

Certe rivoluzioni improvvise non lasciano superstiti. Con gli arrivi di Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko, il Manchester United ha di fatto riscritto l’attacco per la prossima stagione, e per Rasmus Højlund lo spazio rischia di ridursi drasticamente. Il club inglese ha aperto alla cessione dell’attaccante danese, anche in prestito oneroso. Una scelta che segna una svolta netta rispetto all’investimento da oltre 70 milioni di euro fatto solo due anni fa. Il Milan, dunque, segue con interesse la situazione. Højlund è un profilo che piace: giovane, potente, concreto, con margini di crescita evidenti e già abituato alla pressione dei grandi palcoscenici.

La possibile trattativa

L’ipotesi di una trattativa in prestito oneroso con eventuali opzioni future potrebbe rendere l’operazione sostenibile anche per la dirigenza dei rossoneri, che sono alla ricerca di un attaccante fisico ma dinamico, da alternare o affiancare a Santiago Gimenez. Il giocatore non ha ancora preso una posizione netta, ma la volontà di trovare continuità in vista del Mondiale del prossimo anno potrebbe pesare. Il Milan studia la situazione e l’opzione è gradita anche da Massimiliano Allegri. L’opportunità è ghiotta, ma servirà agire con rapidità: altri club europei sono pronti a inserirsi. E Højlund non aspetterà troppo per decidere definitivamente il proprio futuro.