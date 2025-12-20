Milan, lite Allegri-Oriali: multato il tecnico livornese

Lite a bordocampo tra Allegri e Oriali: il Giudice Sportivo multa il tecnico del Milan con un’ammenda da 10.000 €. Ecco la sentenza ufficiale

Ha fatto molto discutere nella giornata di ieri lo scontro verbale a bordocampo, avvenuto durante il match di Supercoppa di giovedì, tra l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri e un membro dello staff di Antonio Conte, Lele Oriali. Il tutto soprattutto dopo il comunicato ufficiale del Napoli, che chiedeva a gran voce di prendere provvedimenti nei confronti di Allegri per le presunte offese pesanti rivolte proprio ad Oriali.

Pochi minuti fa è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo che di fatto mette fine alla vicenda con una multa. Il comunicato ufficiale contiene infatti un’ammenda per Allegri, che dovrà pagare una multa da 10.000 euro. Non sono state riportate nel dettaglio le frasi incriminate, ma evidentemente le accuse mosse dal Napoli sono state ritenute fondate, portando così alla sanzione per il tecnico rossonero. Ecco cosa recita il comunicato.

La sentenza del Giudice Sportivo

-ALLENATORI NON ESPULSI AMMENDA DI €10.000,00

ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.