Milan, Liberali verso la cessione in B: c’è il Catanzaro

Mattia Liberali vicino all’addio al Milan: il classe 2007 verso il Catanzaro in Serie B. Cessione a titolo definitivo.

Arrivano importanti novità riguardo al futuro di Mattia Liberali, il giovane talento classe 2007 del Milan è infatti molto vicino a lasciare i rossoneri per approdare al Catanzaro, squadra che milita in Serie B e allenata da Alberto Aquilani. Per lui si parla di una cessione a titolo definitivo, con una percentuale sulla rivendita in favore del Milan di circa il 50%, come riportato da Gianluca Di Marzio. Le cifre dell’operazione non sono ancora state rese note.

Un talento in partenza

Liberali al Milan ha fatto intravedere le sue qualità, ma evidentemente non è bastato per garantirgli un futuro in rossonero. Resta comunque per lui la soddisfazione dell’esordio in Serie A, a San Siro, contro il Genoa lo scorso 15 dicembre.

Nella passata stagione ha giocato soprattutto con la Primavera, ma ha trovato spazio anche nel Milan Futuro. Come lo scorso anno, anche quest’estate è stato aggregato alla prima squadra per la preparazione estiva. Ora, però, il suo futuro sembra destinato a proseguire lontano da Milano.