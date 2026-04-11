Milan-Lewandowski, primi contatti con l’agente: ecco la situazione

Milan su Robert Lewandowski: contatti con l’agente Zahavi. Tra Barcellona, ingaggio e concorrenza di MLS e Arabia, ecco lo scenario attuale.

Non c’è dubbio che il nome di Robert Lewandowski stuzzichi e non poco il Milan in vista del mercato estivo. Nonostante i suoi 37 anni è ancora un giocatore che può mettere da solo a posto un reparto, quello offensivo, che il Milan sta cercando di sistemare fin dalla partenza di Olivier Giroud.

Tuttavia gli ostacoli non sono pochi: proviamo ora a ricostruire la situazione del polacco, così da capire le possibilità di riuscita dell’operazione, che ad oggi è più un sogno che una pista concreta, nonostante dei sondaggi esplorativi che la dirigenza rossonera ha fatto con l’agente di Lewandowski, Pini Zahavi.

Il contratto di Lewandowski col Barcellona scadrà nel prossimo giugno e si parla del polacco come probabile partente. Principalmente perché i Blaugrana gli hanno fatto una proposta di rinnovo al ribasso, oltre al fatto che non è più così centrale nella formazione di Flick. La situazione è tutt’altro che definita, Lewandowski non ha ancora deciso il suo futuro e aspetterà il termine della stagione per farlo.

In questo contesto di incertezza hanno preso informazioni anche due club italiani, in particolare Milan e Juventus, che qualora riuscissero ad entrare in Champions, un’occasione di questo tipo a parametro zero vorranno cercare di coglierla.

Gli ostacoli tuttavia sono molteplici: oltre al discorso Barcellona, a cui non ha ancora detto addio, c’è quello legato all’ingaggio che è altissimo. I Blaugrana intendono rinnovargli il contratto al ribasso proprio perché quello attuale è insostenibile: quasi 21 milioni netti, la stessa cifra che percepiva al Bayern Monaco e che il Barça gli aveva confermato quando lo acquistò nel 2023.

Ora però la situazione è diversa: non ci sarebbe da pagare il costo del cartellino e Lewandowski potrebbe accettare anche un ingaggio più basso. È per questo che le squadre italiane si sono interessate. In particolare, sul fronte Milan ci sarebbe stato ad inizio settimana un incontro a Milano con l’agente per capire la fattibilità dell’operazione. I rossoneri ci sono, sono alla finestra, ma da qui a parlare di chance concrete ce ne passa.

Lewandowski chiamato a decidere: Milan alla finestra

La scelta che andrà a fare Lewandowski, ormai verso fine carriera, sarà più una scelta di vita che di calcio. A 37 anni potrebbe anche decidere di andare a concludere il suo percorso calcistico in un campionato meno competitivo che gli garantirebbe quell’ingaggio altissimo che ha attualmente. Ed è qui che si inserisce l’altro ostacolo: la concorrenza. Lewandowski avrebbe offerte sia dall’Arabia Saudita, che da un punto di vista economico non ha rivali, sia dalla MLS, opzione che intrigherebbe molto il polacco anche da un punto di vista personale e familiare, oltre a soddisfare senza problemi l’aspetto economico. Non tutti i giocatori sono come Luka Modric che, a 40 anni, ha scelto di mettersi in gioco con un ingaggio più basso in un club come il Milan dopo aver già vinto tutto.

In questi casi la palla passa al giocatore: sarà lui a scegliere se giocare ancora uno o due anni in un campionato competitivo oppure no. In base a questo poi si potrà approfondire o meno il discorso Milan.