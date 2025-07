Milan, Leoni difficile: il Parma fa muro

Giovanni Leoni piace a tante big, ma il Parma chiede 40 milioni. Il Milan si tira indietro: senza un'uscita, il difensore resta solo un’idea.

Giovanni Leoni, giovane difensore centrale del Parma classe 2006, è uno dei profili più seguiti dalle big italiane e non solo. Nei giorni scorsi sono arrivate indiscrezioni su un interessamento anche da parte del Liverpool.

Tante pretendenti, ma il Parma lo blinda

Nonostante i tanti club sulle sue tracce, a meno di grossi stravolgimenti, Leoni dovrebbe restare a Parma per un’altra stagione. Il club ducale, infatti, continua a chiedere non meno di 40 milioni di euro: una cifra importante per un giocatore che ha alle spalle solo una stagione di Serie A. L’intenzione del Parma sarebbe quella di trattenerlo ancora un anno per valorizzarlo ulteriormente e magari incassare una cifra ancora più alta tra dodici mesi.

Sul fronte italiano, Juve, Inter e Milan sono interessate, ma non considerano l’acquisto di un nuovo centrale una priorità, soprattutto alle condizioni economiche imposte dal Parma.

Il Milan, in particolare, avrebbe potuto rappresentare una seria opzione se Malick Thiaw fosse passato al Como. Tuttavia, il difensore tedesco ha deciso di restare, e senza una cessione nel reparto arretrato, la pista Leoni può dirsi chiusa, almeno per ora.