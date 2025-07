Calciomercato Milan, bomba Fabrizio Romano: "Posso dirvi che..."

Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle ultime news che riguardano il Milan: ecco i movimenti e i nomi caldi del club rossonero

Il Milan è chiaramente molto attivo sul fronte del calciomercato visti i tanti obiettivi che Tare è chiamato a portare a casa. Di fronti aperti e caldi ce ne sono diversi, sia in uscita che soprattutto in entrata. Il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha dunque fatto il punto della situazione sui movimenti rossoneri sul proprio canale YouTube.

Milan, le ultime news di calciomercato da Fabrizio Romano

Partendo da un nome in uscita, il giornalista ha riferito: “Vi posso dire che Emerson Royal ha dato un’apertura inziale al Besiktas. Non possiamo ancora parlare di un accordo sul contratto, ma c’è disponibilità a trattare con il club turco. E per dimostrare il proprio interesse al Milan, il Besiktas è pronto a presentare un’offerta concreta di prestito con diritto di riscatto. I due club avevano già parlato di Okafor con la stessa formula, ma in quel caso l’operazione non è decollata. Vedremo se ora per Emerson si riuscirà a chiudere”. Romano ha poi parlato degli obiettivi di mercato in entrata del Milan.

I fronti caldi del mercato del Milan

Ecco quanto rivelato dall’esperto: “Il Milan ha già migliorato la sua offerta per Pervis Estupinan e continuerà a lavorare su questa operazione con il Brighton. Estupinan resta l’obiettivo numero uno per la fascia sinistra per i rossoneri, che in queste ore stanno lavorando forte con Jorge Mendes in aiuto. Occhio però anche al terzino destro”. Il giornalista ha poi continuato.

“Per quanto riguarda Marc Pubill, non abbiamo mai parlato di operazione in chiusura o vicina. Il desiderio del Milan è Guela Doué dello Strasburgo, che però resta molto costoso. Se dovesse abbassarsi la richiesta economica del club francese, allora il Milan tornerebbe volentieri in corsa per Doué. Posso dirvi che è un giocatore che ai rossoneri piace tantissimo. Per Pubill c’è stata questa visita medica, ma il Milan per il momento non ha formulato offerte ufficiali all’Almeria”.