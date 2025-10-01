Milan, Leao: “Troppo importante per noi avere i tifosi”

Leao torna in campo dopo l’infortunio e racconta le emozioni contro il Napoli: le difficoltà del match e l’importanza dei tifosi a San Siro

Rafael Leao è tornato dall’infortunio e ha di nuovo assaggiato il campo nel match contro il Napoli dopo più di un mese di assenza. Il portoghese ha sostituito Gimenez in un momento delicato, quando il Milan era rimasto in dieci, cercando di tenere alta la squadra e colpire in contropiede.

In diretta sul suo canale Twitch ha parlato proprio di questo, ricordando anche l’episodio in cui parte in contropiede e si ritrova circondato da sette giocatori del Napoli:

“Partita difficile, soprattutto dal punto di vista del fiato e perché siamo rimasti in dieci. In ripartenza ho provato a fare qualcosa ma non avevo capito che intorno a me ci fossero così tanti avversari”.

La spinta dei tifosi a San Siro

Con grande soddisfazione Leao ha parlato poi del ritorno della Curva a San Siro, sottolineando quanto la differenza si faccia sentire in campo:

“Ogni volta che gli avversari arrivano a San Siro devono capire la furia dello stadio. Troppo importante per noi avere i tifosi. Anche i ragazzi nuovi hanno capito la differenza che c’è tra avere i tifosi che cantano o averli in silenzio”.