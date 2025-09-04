Milan, Leao verso il rientro dopo l’infortunio al polpaccio

Rafael Leao lavora per rientrare dopo l’infortunio al polpaccio: il Milan spera di averlo pronto contro il Bologna.

È in corso la sosta per le nazionali e il Milan vuole sfruttare questo momento di pausa per rimettere in piena forma uno dei suoi giocatori più importanti: Rafael Leao. Il numero 10 rossonero aveva accusato un problema al polpaccio durante la sfida di Coppa Italia contro il Bari del 17 agosto, un infortunio che lo ha costretto a saltare anche le prime due giornate di Serie A. La sua assenza si è fatta sentire e a Milanello tutti sanno quanto la sua presenza sia fondamentale per gli equilibri offensivi della squadra.

Come procede il recupero

Leao sta lavorando con grande impegno per rientrare al meglio. In questi giorni sta seguendo un programma personalizzato, così da poter smaltire definitivamente il fastidio e riprendere ad allenarsi senza rischi. Secondo la tabella preparata dallo staff medico, già all’inizio della prossima settimana dovrebbe tornare a lavorare regolarmente con il gruppo, un segnale importante in vista della sfida contro il Bologna del 14 settembre.

Il portoghese sa di essere atteso e, dopo lo stop forzato, ha una gran voglia di tornare protagonista. La stagione è appena iniziata e il Milan non può fare a meno del suo giocatore più talentuoso: la sosta potrebbe davvero rappresentare la svolta per rivedere Leao in campo al 100%.