Milan, Carlo Pellegatti promuove il mercato rossonero

Carlo Pellegatti promuove il Milan grazie agli ultimi giorni di mercato: "Rabiot un campione, Nkunku è fortissimo. Ora tocca ad Allegri".

Il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti è intervenuto recentemente a Mediaset, nella trasmissione Pressing, soffermandosi sul mercato del Milan. Secondo lui, gli acquisti degli ultimi giorni hanno dato una piega decisamente positiva alla rosa, facendo soprattutto riferimento all’arrivo dei due francesi Adrien Rabiot e Christopher Nkunku.

Rabiot e Nkunku cambiano il volto del Milan

Le parole di Pellegatti a Pressing:

“Fino a una decina di giorni fa tutti erano convinti che il Milan fosse meno forte dell’anno scorso. Alla fine c’è stato un cambio importante: sono arrivati Rabiot, che è un campione, e Nkunku, che siccome l’ha preso il Milan viene ritenuto un giocatore normale, ma è fortissimo e sarà uno dei più forti di questo campionato. Ora tocca ad Allegri trovare l’armonia giusta in avanti”.