Milan, Leao già rientrato: occasione per tornare al top

Leao torna a Milano prima del previsto per recuperare al meglio la forma. Tutti i dettagli sul rientro del 10 in vista della Fiorentina.

Rafael Leao è stato rimandato a casa prima del previsto dalla propria nazionale e già da oggi pomeriggio sarà a Milano. Il Ct del Portogallo Martinez, infatti, dopo averlo fatto giocare circa 30 minuti nella scorsa partita contro l’Irlanda, ha ritenuto che la cosa migliore per le condizioni fisiche del giocatore fosse farlo tornare in Italia ad allenarsi. Il numero 10 del Milan potrà approfittare di questa situazione per rimettersi al meglio fisicamente e ritrovare la forma ideale.

Leao era rientrato in gruppo solo poco prima della scorsa partita di Serie A contro la Juventus, dopo essere stato fermo per circa 40 giorni. Allegri potrà contare su di lui a partire dall’allenamento di domani, anche se il giocatore potrebbe già allenarsi individualmente a Milanello questo pomeriggio. Tutti presupposti favorevoli per sperare di rivedere il fuoriclasse del Milan al top in vista della sfida contro la Fiorentina.

Il comunicato del Portogallo sulle condizioni di Leao

“Rafael Leão è stato dispensato dalla Nazionale portoghese e non prenderà parte alla partita contro l’Ungheria. La decisione di escludere il giocatore è stata presa dal commissario tecnico Roberto Martínez, dopo aver valutato le condizioni fisiche dell’attaccante, che era subentrato dalla panchina nella gara Portogallo–Repubblica d’Irlanda”.