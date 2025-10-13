Milan, domani la ripresa degli allenamenti: il punto

Il Milan tornerà ad allenarsi domani a Milanello: rientri, assenti e valutazioni in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina.

È prevista per domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti dei rossoneri a Milanello agli ordini di mister Massimiliano Allegri. Anche se sono ancora in corso gli impegni di alcuni nazionali, con qualche partita da giocare, già da domani ci saranno alcuni rientri e si inizierà a preparare la sfida di domenica contro la Fiorentina.

Rientri e valutazioni in vista della Fiorentina

Oltre ai giocatori rimasti a Milano, Tomori, Odogu, Ricci, Fofana, Terracciano e Torriani, domani rientreranno in gruppo anche Modric, reduce dall’ultima partita con la Croazia, e Leao, rispedito a casa in anticipo dal Portogallo per gestire al meglio la sua condizione fisica.

Da valutare invece la situazione di Saelemaekers, che ha lasciato in anticipo il ritiro del Belgio per un problema muscolare al flessore: forse già da oggi ne sapremo di più sui tempi di recupero.

Alla spicciolata, a partire da mercoledì, torneranno anche gli altri convocati delle selezioni europee a cui manca ancora una partita da disputare, come Maignan, Rabiot, Gabbia, Pavlovic, ecc.. Mentre servirà un po’ più di tempo per il rientro dei tre impegnati oltreoceano: Pulisic, Gimenez ed Estupinán che torneranno tra giovedì e venerdì dopo lunghi viaggi intercontinentali.

Alla luce di tutte queste situazioni, Allegri dovrà fare diverse valutazioni in vista della partita di domenica contro la Fiorentina: non sono esclusi diversi cambiamenti rispetto alle ultime uscite. Uno sicuramente, chi giocherà al posto di Saelemaekers?