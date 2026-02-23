Milan, Leao non molla: messaggio social dopo il ko

Dopo la sconfitta, Rafa Leao suona la carica sui social. Tra delusione, polemiche e derby alle porte, la reazione passa anche da lui.

È normale, il giorno dopo una sconfitta, sentire grande delusione. A maggior ragione perché il ko è arrivato dopo una striscia di 24 gare di imbattibilità in Serie A e ancora una volta per mano di una cosiddetta “piccola” a San Siro. Una sconfitta che lascia tutti amareggiati, anche perché a meno di due settimane dal derby con l’Inter capolista il -10 si fa molto pesante e, al momento, praticamente insormontabile.

Delusione accentuata anche da una decisione arbitrale discutibile, con il gol vittoria di Troilo che poteva essere annullato. Ambiente quindi inevitabilmente scosso per una serie di motivi. Di fatto però mancano ancora tante partite e il Milan deve evitare di disunirsi per riuscire a centrare il proprio obiettivo, quello della Champions. Attualmente i rossoneri sono secondi, a +8 sulla quinta e a +4 su terza e quarta: distacchi che vanno necessariamente mantenuti. E poi, chissà, un clamoroso calo dell’Inter unito ad una vittoria nel derby potrebbero anche riaprire i giochi.

La reazione passa anche da Leao

Tra i giocatori che ieri non si sono arresi fino all’ultimo e ci hanno provato c’è stato Rafael Leao, che oggi ha commentato sui social cercando di dare una scossa positiva all’ambiente in vista dei prossimi impegni: “Fallisci 100 volte, provaci 101”. Ieri, fermato da uno sfortunato palo interno, è stato quello che è andato più vicino a trovare il gol. Come tutta la squadra ha sbagliato tanto, ma a sprazzi abbiamo anche rivisto qualche fiammata del Leao che ci siamo abituati a conoscere in passato. Ormai i problemi fisici sono alle spalle e una reazione del Milan nelle prossime giornate passa anche da lui.