Criscitiello: “Calo del Milan improvviso e pericoloso”

Michele Criscitiello analizza il calo del Milan dopo la sconfitta di ieri: tra le ragioni anche un mercato di gennaio non all'altezza.

Il giornalista Michele Criscitiello, intervenuto tramite il proprio editoriale su Sportitalia.it, ha commentato le partite e alcuni episodi della giornata di campionato di ieri e in particolare ha fatto una sua analisi sul momento del Milan. Il Milan infatti esce dalla sfida di San Siro col Parma di ieri molto ridimensionato e consegna praticamente lo scudetto nelle mani dell’Inter. Ecco l’analisi di Criscitiello, che si è soffermato soprattutto sulle ragioni che secondo lui si celano dietro al calo dei rossoneri, offrendo alcuni spunti interessanti come quello di un mercato di gennaio insoddisfacente. Di seguito riportiamo l’estratto sul Milan.

Le parole di Criscitiello sul Milan

“Il calo del Milan, improvviso e pericoloso nonostante il solo famoso impegno a settimana, annulla anche l’attesa per il derby dell’8 marzo. Nessuno chiedeva ad Allegri di vincere lo scudetto, ma senza coppe aveva l’obbligo di arrivare fino in fondo e di non uscire dalla corsa scudetto così presto”.

L’analisi sul calo del Milan:

“Il crollo del Milan non ha grandi spiegazioni, se non quella di un mercato di gennaio che non ha portato nulla di buono. Così come il nostro campionato è pieno di mezzi giocatori stranieri che tolgono spazio agli italiani. Ma questa non è una novità. Il Milan consegna lo scudetto all’Inter che vincerà il tricolore senza aver fatto nulla di particolare, anzi, vincerà nonostante i tanti scontri diretti persi”.