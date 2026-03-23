Campionato bollente, Napoli o Milan: chi sarà l’anti-Inter?

Il pari dell’Inter riapre la corsa scudetto: Napoli-Milan diventa decisiva per il ruolo di anti-Inter, finale di campionato ad alta tensione.

Il mezzo passo falso dell’Inter di ieri sera contro la Fiorentina ha di fatto riaperto un campionato che sembrava chiuso. C’era già stata una prima riapertura dopo il pareggio con l’Atalanta della settimana scorsa, ma il Milan aveva buttato via tutto perdendo a Roma contro la Lazio e scivolando a -8.

In questa trentesima giornata, però, i rossoneri hanno vinto a San Siro contro il Torino e si sono riportati a -6 dall’Inter. Un margine ancora importante, ma che consente di tenere accesa la luce scudetto.

Calendari a confronto e il peso dello scontro diretto

Analizzando i calendari, si nota come lo snodo cruciale arrivi subito dopo la sosta: l’Inter affronterà due sfide molto impegnative contro Roma e poi Como, squadre in piena corsa europea e comunque molto insidiose.

Lo scoglio del Milan, invece, si chiama Napoli. Nella corsa scudetto tra le due milanesi si è inserita, un po’ a fari spenti, anche la squadra allenata da Antonio Conte. Dopo il rientro di alcuni giocatori chiave, il Napoli è tornato a macinare punti e risultati ed è ora a -1 dal Milan e a -7 dall’Inter. Inoltre, sulla carta, ha anche il calendario meno complicato. La partita chiave per i partenopei è proprio quella contro il Milan: l’ultimo vero big match rimasto, perché poi, tolto il Como, il percorso sembra più abbordabile. Il Milan, invece, oltre al Napoli dovrà affrontare anche Juventus e Atalanta in questo rush finale.

Milan e Napoli mettono pressione all’Inter

Ne emerge un quadro piuttosto chiaro: chi uscirà vincitore dalla sfida del 6 aprile tra Napoli e Milan potrà essere considerato il vero rivale dell’Inter per il finale di stagione. Un pareggio, invece, finirebbe per favorire i nerazzurri, che restano padroni del proprio destino con un margine ancora rassicurante.

Va detto però che l’Inter, a partire dall’eliminazione in Champions League contro il Bodo Glimt e poi con la sconfitta nel derby, sembra aver accusato un piccolo contraccolpo psicologico. Non si vede più quella squadra schiaccia sassi che aveva dominato il campionato fino a fine febbraio.

Ora il campionato si fermerà per una settimana per lasciare spazio alle nazionali, con l’attenzione che si sposterà anche sulla corsa dell’Italia verso i Mondiali. Ma alla ripresa assisteremo ad un finale di stagione apertissimo: lotta scudetto a tre tra Inter, Milan e Napoli, corsa Champions con un posto ancora in bilico tra Como, Juve e Roma e anche la zona salvezza tutt’altro che definita.