Milan, Rafa Leao verso il forfait a Lecce

Rafael Leao out contro il Lecce: il Milan non rischierà il portoghese dopo il problema al polpaccio. Allegri con poche alternative in attacco

Il Milan dovrà fare a meno ancora una volta di Rafael Leao. Il numero 10 portoghese, infatti, con ogni probabilità non verrà rischiato per la trasferta contro il Lecce.

Problema al polpaccio e tempi di recupero

Leao aveva accusato un problema al polpaccio nella sfida di Coppa Italia contro il Bari. Era stato tenuto a riposo nella prima di campionato, persa dal Milan contro la Cremonese, e non ha quindi ancora recuperato. Linea precauzionale quindi per lo staff rossonero, che punta a sfruttare anche la sosta tra la seconda e la terza giornata per permettergli di tornare al meglio.

Scelte offensive ridotte per Allegri

Le opzioni a disposizione di Massimiliano Allegri venerdì contro il Lecce saranno piuttosto limitate. In attesa di rinforzi dal mercato, si va verso la conferma del tandem Gimenez–Pulisic, con Chukwueze come unica alternativa offensiva. Da non escludere anche l’opzione Loftus–Cheek avanzato a partita in corso, qualora servissero fisicità e centimetri dentro l’area.